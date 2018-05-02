İzmir ve Manisa'da art arda depremler!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:38'de merkezi İzmir'in Menderes ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından 3,4 büyüklüğünde bir deprem de Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:38'de merkezi İzmir'in Menderes ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

Bu depremin hemen ardından bu defa da Manisa'da bir deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nünü internet sitesindeki veriye göre, saat 11:44'te merkezi Akhisar'ın Saruhanlı ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.