Gençler en çok o alanda çalışmak istiyor

Bir medya takip şirketi, Türkiye’de üniversite okuyan gençlerin en çok hangi alanlarda çalışmak istediğini inceledi.

Türkiye’nin önde gelen 6 üniversitesinde okuyan öğrenciler arasında yapılan araştırmaya göre gençlerin en çok çalışmak istedikleri alanın yüzde 20 ile 'pazarlama' oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press’in toptalent co ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, mühendislik veya sosyal bilimler bölümlerinde öğrenim gören gençlerin en çok çalışmak istedikleri alan yüzde 20 ile pazarlama. Pazarlamayı yüzde 14 lie Ar-Ge, yüzde 10'la finans ve mühendislik, yüzde 7 ile satış takip etti.

MÜHENDİSLER MESLEKLERİNİ YAPMA KONUSUNDA KARARLI

Araştırma, Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinin 4 yıllık bölümlerinde okuyan veya yeni mezun olmuş 18-25 yaş arası 5 bin 130 üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmaya göre mühendislik okuyan gençlerin yüzde 66’sının çalışmak istedikleri ilk meslek alanı yine mühendislik. Bu gençlerin mühendislik dışında yapmayı en çok istedikleri alan yüzde 7 ile pazarlama. Sosyal ve fen bilimleri okuyan gençlerin en çok çalışmak istediği alan ise yüzde 19 ile insan kaynakları. İnsan kaynaklarını yüzde 16 ile pazarlama, yüzde 13 ile finans, yüzde 8 ile de dış ticaret takip etti.

Not ortalamasına göre ayrım yapıldığında da, ortalaması 3’ün üzerinde olup mühendislik okuyan gençlerin yine ilk tercihlerinin yüzde 29 ile mühendislik olduğu görüldü. Sosyal ve fen bilimleri okuyup not ortalaması 3’ün üzerinde yer alan gençlerin ilk tercihi ise yüzde 19 ile insan kaynakların.