Şahan'dan AKP'yi kızdıracak paylaşım

Ülkedeki köklü 10 üniversiteyi bölerek, önemli bazı fakültelerin yeni kurulacak 15 yeni üniversiteye bağlanmasını içeren yasa tasarısı, TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’ndan geride bıraktığımız ay içerisinde geçmişti.

Bu sürpriz gelişme sonrasında yaşananlara itiraz eden üniversite öğrencileri ve öğretmenleri tepkilerini göstermek üzere sokağa çıktı. Bu sürpriz gelişme hakkında fikir belirten isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.

"Bunca insan bağırıyorsa mutlaka..."

Komedyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üniversitelerin bölünmeleri konusundaki gelişmelere çarpıcı bir yorum getirdi. İşte Şahan’ın o açıklaması: “Konuyu, hükümetin amacını, bu sürecin üniversiteye zararını tam anlayamamak ile beraber, bu kadar genç insanın ve hocanın yakarışı dikkate alınmalı ve her ne yapılmaya çalışılıyor ise bence tekrar değerlendirilmeli... Bu arada bayağı bir insan da benim gibi anlamadı konuyu. Aydınlatmakta fayda var ama insani olarak yaklaşıldığında bile bunca insan bağırıyor ise mutlaka konuşulup önem verilmeli…”