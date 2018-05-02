Dikkat: Meteoroloji İstanbul için tarih verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre o tarihte kuvvetli yağış olacak.

İstanbul'da bugün hava durumu parçalı ve az bulutluydu. Bu gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava tahmine göre İstanbul'a 06 Mayıs Pazar günü kuvvetli sağanak yağış geliyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Adana, Hatay, Kayseri, Sivas, Niğde, Tokat, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.