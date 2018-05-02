İnşaat temelinde telefon operasyonu

Örgütün Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki ‘gaybubet’ evine 11 Nisan’da yapılan baskında, Kamuran E.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, eve operasyon düzenlediği sırada ise bir kişinin pencereden yan tarafta bir bölümü su dolu inşaat temeline bir şey attığını fark etti. Belediye ekiplerinden yardım isteyen polisler, getirilen pompayla temelde biriken tonlarca suyu tahliye etti. Çamur kaplı zemine inen polis cep telefonunu buldu.

Kriminal incelemede ise cep telefonunun üzerinden Murat Y.’nin parmak izi bulundu. Şüpheli, sorgusunda, “Cep telefonu bana ait değil, evde elim değmiş olabilir” dedi. Polis ise ele geçirilen telefonun, ABD’den gönderildiği üzerinde duruyor. Kamuran E.’nin üst düzey askeri imam olduğu, örgüt lideri Fetullah Gülen’in kendisine ‘Bahçevan’ lakabı verdiği ve imzalı saat hediye ettiği öne sürüldü. Şüpheliler Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. E.G. tutuklandı.