Özden Örnek'in oğlu cenaze töreninde Fatih Altaylı'yı böyle suçladı

Odatv- Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için, Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Törene; Özden Örnek’in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek’in de aralarında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı.

Özden Örnek’in oğlu Tolga Örnek’in törende sırasında yaptığı konuşma dikkat çekti. Basın kapalı olarak gerçekleştirilen törende yer alan eski asker Nasuh Bektaş, Tolga Örnek’in konuşmasından bir bölümü sosyal medya hesabından yayımladı.

Tolga Örnek konuşmasında, kardeşi Burak Örnek’i hedef alan Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı’nın yazısını hatırlatıp “Eğer bir cümle insanı öldürebilir mi diye sorarsanız bana, o da Fatih Altaylı’nın ‘Burak Örnek babasının günlüklerini çaldı ve milyonlarca para karşılığı sattı.’ Burak bunu asla kabullenemedi. ‘Sözde günlük, çalma, Burak gibi bir evlat bunu nasıl yapabilir?’ diye kendi kendimize sorduk, inanmadık zaten. O kadar saçma bir şey ki…” ifadelerini kullandı.

Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek de bundan 3 ay önce kanserden hayatını kaybetmişti.