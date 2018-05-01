Arazi anlaşmazlığı cinayetine tutuklama

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - Geçen Cuma günü, Uşak merkeze bağlı Çamyuva Mahallesi'nde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, Hasan Arslan av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 63 yaşındaki Halit Baykın, tutuklandı. Diğer şüphelilerden P.B.(76) ve K.B.(58) adli kontrol şartıyla olmak üzere, N.B.(40), R.B.(58), Ö.A.(31) ve M.A.(39) serbest bırakıldı.