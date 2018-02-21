Ortaokul öğrencilerine cihat şiiri okutuldu!

Antalya Konyaaltı’da bulunan Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda bahçeye çıkartılan öğrencilere “Minareler süngü, kubbeler miğfer” dizelerinin yer aldığı şiir okutuldu, tekbir getirtildi. Öğrencilere aynı gün, okul bahçesinde Afrin için dua okutulması yazısı gönderildiği de belirtildi.

Öğrencilere okutulan şiir çevrede oturanlar yurttaşların da tepkisine yol açtı.

Evrensel'den Mahir Doğan'ın haberine göre, okulun bulunduğu çevrede yaşayan bir yurttaş söz konusu gerici uygulamaları şöyle anlattı: “İmam hatip ortaokulunun bulunduğu mahalle Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir yer. Okulda hemen her gün bahçede bulunan hoparlörden sürekli dini yayınlar yapılıyor. Bugün ise artık bizleri korku ve endişeye sevk eden bir manzarayla karşılaştık. Küçücük ortaokul öğrencilerine birer cihatçı gibi yemin ettirildiğine şahit olduk. Bu çocuklara ettirilen yemin ne Afrin harekatıyla, ne de bir okul müfredatı ile izah edilemez.”

Öğrencilere tekrar ettirilen şiirin dizeleri ise şöyle:

Minareler süngü, kubbeler miğfer

Camiler kışlamız, müminler asker

Bu ilahi ordu dinimi bekler

Allahu ekber, Allahu ekber