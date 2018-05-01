'Bugün kızımın doğum günü, cebimde 50 kuruş var...'

İşsizlik ve geçim sıkıntısı her geçen yıl daha da artarken, Adana’da 6 aydır iş bulamayan Ş.Y. sinir krizi geçirdi.

Adana'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan 39 yaşındaki Ş.Y., Seyhan'da köprü korkuluklarına çıkarak, "Bugün 13 yaşındaki kızımın doğum günü, bırakın ona hediye almayı cebimde ekmek alacak para yok. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bir işim olsun, evime peynir, zeytin alayım yeter" diye haykırdı. Bu sırada cebindeki 50 kuruşu polise doğru atan Ş.Y. son anda kurtarıldı.

İşsizlik ve geçim sıkıntısı her geçen yıl daha da artarken, Adana’da 6 aydır iş bulamayan Ş.Y. sinir krizi geçirdi.

Olay, Dilberler Sekisi Otoyol Köprüsü’nde meydana geldi. İş bulamadığı için simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y., sabah çocuklarıyla vedalaşarak evden çıktı. Seyhan Nehri’nin üzerinden geçen köprüye gelen Ş.Y., korkuluklara çıktı. Kendisini nehre atacağını söyleyen Ş.Y.’yi, polis uzun süre inka etmeye çalıştı.

‘BUGÜN KIZIMIN DOĞUM GÜNÜ, CEBİMDE 50 KURUŞ VAR’

Ş.Y., 50 milyar borcu olduğunu iddia ederek, “Bugün 13 yaşındaki kızımın doğum günü, bırakın ona hediye almayı cebimde ekmek alacak para yok. Şu halime bakın, 45 kiloya düştüm. Böyle baba mı olur. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bir işim olsun, evime peynir, zeytin alayım yeter” dedi.Bu sırada Ş.Y., cebindeki 50 kuruşu polisin üzerine attı. Ş.Y., kendisini korkuluklardan boşluğa bırakmak üzereyken, polisler hamle yaptı. Polisler, son anda yakaladıkları Ş.Y.’yi, korkuluklardan çekip aldı. Ş.Y., ifade için polis merkezine götürüldü.