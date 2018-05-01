1 Mayıs 2018 13:34

İş cinayetinde ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı

İş cinayetinde ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı
Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, iş cinayetinde yaşamını yitiren işçiler için Fatih Camisi avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldı.
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İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Antikapitalist Müslümanlar grubuna gıyabi cenaze namazı hakkında bilgi verdikten sonra, ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Grup daha sonra 'Emeğin dili, dini, rengi, ırkı yoktur' ve 'Mülk Allah'ındır' yazılı pankartlar açarak Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.Grup yürüyüş boyunca, 'Allah, ekmek, özgürlük' ve 'Zulme karşı omuz omuza' sloganları attı.

Grup, Saraçhane Parkı'nın yanında bulunan İtfaiye parkına gelerek basın açıklamasını okudu. Grup açıklamanın ardından Maltepe Miting Alanı'na doğru yola çıktı.

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