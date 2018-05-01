VIP asansöre binmek yasak

ALİ EKBER ERTÜRK/SÖZCÜ- 800 kişinin çalıştığı TKİ’deki (Türkiye Kömür İşletmeleri) ‘VIP asansör’ ve ‘VIP yemekhane’ tepki topluyor. Kurumda bulunan 3 asansörden biri genel müdür yardımcıları, daire başkanları, müşavirler gibi üst yönetime ayrıldı. Diğer 2 asansör ise yüzlerce personele yetersiz kalınca VIP asansöre yönelik kurumda rahatsızlık meydana geldi. Yine üst tabakaya yönelik “VIP yemekhane” de tepki topluyor.

Devasa binada sadece 3 asansör bulunuyor. Bu asansörlerin biri, 25 kişiden oluşan üst yöneticilere ayrıldı. Geriye kalan 700’ü aşkın personel binmesin diye de bu asansöre özel “kartla binilir” uygulaması devreye sokuldu.

Geriye klan yüzlerce personel ise, diğer 2 asansöre mahkum oldu. Özellikle sabah saatlerinde, VIP asansör boş dururken, diğer asansörlerin önünde onlarca metre kuyruk oluşuyor. Zaman zaman asansör önünde izdiham da meydana geliyor. Asansörlerin sık sık arıza yapması da personeli çileden çıkaran diğer bir rahatsızlık oldu.

asansor-foto-sozcu

BİR DE VIP YEMEKHANE

Benzer bir durum yemekhanede yaşanıyor. 18'inci kattaki normal yemekhanede 700 kişi yemek yerken, 20'inci kattaki VIP yemekhanede genel müdür yardımcıları, daire başkanları, avukatlar, doktorlar, müşavirler olmak üzere 80 kişi yemek yiyor. Bu kata da diğer personelin girişi yasak.

BİNLERCE MADENCİ ŞEHİT OLDU

Zonguldak maden havzasında 1875 yılından 25 Mayıs 2003 tarihine kadar kuruma kayıtlı işçilerin yaşadığı maden kazalarında 4 bin 500 madenci şehit düştü. Bunu nereden mi biliyoruz? 25 Mayıs 2003 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı “Zonguldak Havzası Maden Şehitleri Anıtı”nın üzeride 4500 şehidin adı, doğum yeri ve ölüm tarihleri prinç levhalar üzerinde yazıyor da oradan… Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesinde bugün 50 bine yakın madenci çalışıyor ve yerin yüzlerce metre altına inmek için işçi asansörlerine her gün, “Allah kazadan korusun” dualarıyla iniyor.