Bakanlık'tan kilise saldırısına yönelik açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı sonrası İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan kabul edilemez saldırı sonrası Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir. Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne ırkçı saldırı gerçekleştirilmişti. Kilise’nin kapısının önüne çöp konteyneri dökülürken, duvarına ise “Erzurumlu” ve “Bu vatan bizim” yazılmıştı.

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bu ırkçı saldırıyı kınıyoruz; alanın temizliği sabah saatlerinde ekiplerimizce yapıldı” denildi.