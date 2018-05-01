Maltepe'de 1 Mayıs coşkusu

İlk olarak bir kısım HDP'li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı. Daha sonra miting için alana gelen vatandaşlar polisler tarafından aranarak alana alındı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken polis helikopteri de alan üzeride uçarak denetim yaptı.

İSTANBUL'DA 44 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Taksim ve Beyoğlu'nda şu ana kadar toplam 44 kişi gözaltına alındı.

HAZİRAN HAREKETİ ALANA GİRİŞ YAPTI

CHP KORTEJİ HALAYLARLA YÜRÜYOR

1 MAYIS HALAYI ÇEKİLDİ

DİSK kortejinde, Maltepe'deki alana doğru yürümeye başlamadan önce ilk 1 Mayıs halayı çekildi

TGS ALANDA

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Maltepe'deki miting alanına giriyor. Taraftar grupları da Maltepe'de.