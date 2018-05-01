Öğrenci affı kimleri kapsayacak?

Çeşitli sebepler nedeniyle üniversite eğitimine devam edemeyerek yarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar, öğrenci affının ne zaman çıkacağını merak ediyor. Af bekleyen kişiler ayrıca affın kapsamını, kimlerin yararlanacağını ve öğrenci affından yararlanmak için gerekli olan şartları da sorguluyor. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affından kimler yararlanabilecek?

Üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma şansı tanıyan öğrenci affının ne zaman çıkacağını merak eden vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların ardından öğrenci affının detaylarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte, heyecanla beklenen öğrenci affı hakkında merak edilen detaylar...

2018 ÖĞRENCİ AFFI

Üniversitelerde okuyan 8 milyona yakın öğrenci olduğunu anlatan Yıldırım, bu öğrencilerin içinde eğitimine öğretimine devam edemeyen 500 bine yakın öğrenci bulunduğunu söyledi. Üniversiteyi 7 yılda bitirme mecburiyeti olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı, iltisakı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak." dedi.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başbakan Binali Yıldırım'ın bu açıklamasının ardından gözler bu konu hakkında açıklanacak detaylarda. Öğrenci affının kapsamı, aftan kimlerin yararlanacağı ve çıkış tarihi henüz belli değil ancak kısa süre içinde bu konuda bir gelişme olması bekleniyor.

Affın kimleri kapsayacağına dair kesin bir bilgi yok ancak geçmiş yıllardaki örneklere bakacak olursak, Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, af kapsamında olacağı tahmin ediliyor.

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanların ise aftan yararlanamayacağı Binali Yıldırım’ın açıklamalarından anlaşılıyor.