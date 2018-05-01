İşçi ve emekçiler 1 Mayıs için alanlarda

İşçiler ve emekçiler, bugün ülkenin dört bir yanında meydanlara çıkıyor.

Milyonlarca işçi ve emekçi, hak gasplarına, grev yasaklarına, yoğun sömürüye, güvencesizliğe, iktidarın emek düşmanı politikalarına, OHAL’e, iş cinayetlerine, savaşa karşı alanlara çıkmaya başladı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ MÜDAHALE

11:16 Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen HKP'lilere polis ikinci kez müdahale etti.

11:05 MALTEPE'DE EMEKÇİLER TOPLANIYOR

1 Mayıs kutlamasının gerçekleşeceği İstanbul/Maltepe'de kortejler toplanıyor, hazırlıklar sürüyor.

Öte yandan Gazi Mahallesi'nden Maltepe'ye gelen araçların tamamının durdurulduğu ve yolculara GBT kontrolü yapıldığı öğrenildi.

10.49 MALTEPE'DE SON HAZIRLIKLAR

10:30 SENDİKALAR TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOOP-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, SİME-SEN ve SAHİM-SEN üyesi bir grup, 1 Mayıs 1977 katliamının gerçekleştiği Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. (DHA)

10:30 BİRLEŞİK METAL VE NAKLİYAT İŞ, TAKSİM'E YÜRÜYOR

1 Mayıs’ta Taksim’de olacağını açıklayan DİSK/Nakliyat-İş, DİSK/Birleşik Metal-İş, İnşaat-İş, Devrimci Demokratik Sendikal Birlik, Alınteri, Halk Cephesi, Mücadele Birliği, Devrimci Yolda Özgürlük, Devrimci Gençlik Dernekleri, Partizan ve Proleter Devrimci Duruş, Saraçhane’de bir araya geldi.(Sendika.org)

10:15 MALTEPE'DE DİSK KORTEJİ HAZIRLANIYOR

Maltepe'de DİSK korteji hazırlıklarına başladı.



(Fotoğraf: Ugur Zengin/EVRENSEL)

Beşiktaş'ta polis müdahalesi: Gözaltılar var

09:51 HAK-İŞ ADANA'DA

Adana’da Hak İş’in merkezi kutlaması başladı (Evrensel)

09:30 TUZLA'DA YEREL 1 MAYIS KUTLAMASI

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi işçileri 1 Mayıs kutlamasına erken başladı. Aydınlı’da bulunan DERİTEKS Tuzla Şubesi önünde toplanan yüzlerce işçi “Her yer Taksim her yer direniş”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “1 Mayıs’ta alanlardayız”, “Yaşasın 1 Mayıs yaşasın sınıf dayanışması”, “İş ekmek özgürlük”, “Birlik mücadele zafer”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Pankart ve dövizlerle toplusözleşme ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması taleplerini dile getiren işçiler, patronların ve hükümetlerin haklarına yönelik saldırılarını da ıslıklarla protesto etti. Yürüyüşün ardından işçilere seslenen DERİTEKS Şube Başkanı Binali Tay, savaş ve seçim koşullarına dikkat çekerek, işçi haklarına saldıranlara birlik olunması gerektiğini söyledi. Tay, 1 Mayıs’ın birliğe vesile olmasını istedi. Açıklamanın ardından işçiler Maltepe mitingine doğru yola çıktı. (Evrensel)

08:55 ALİAĞA'DA TOPLANMA BAŞLADI

İzmir'de 1 Mayıs mitingi öncesi yerel kutlamanın gerçekleşeceği Aliağa'da işçi ve emekçiler toplanmaya başladı.