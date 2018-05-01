Urlalının 'enginar' direnişi

Hükümetin yanlış tarım politikaları sonucu tarım sektörünün içine düştüğü çıkmaz, İzmir Urla’da yerel yönetim ile çiftçilerin elele verdiği bir eylem planı ile başarı öyküsüne dönüştü.

NURCAN GÖKDEMİR/BİRGÜN- En önemli tarımsal ürünü olan tütünün ekim alanlarının sınırlandırılması gibi merkezi politikalarla yok olmaya başlamasının yanı sıra söz sahibi olduğu enginar üretiminde de geriye düşen Urla, başarılı bir projeyi hayata geçirdi.

İlçenin CHP’li Belediye Başkanı Sibel Uyar, enginar üretimini sadece çiftçilerin gelir düzeyini arttıran bir unsur olarak düşünmediklerini, herkesin ortaya çıkan gelirden payını almasını sağlayacak şekilde bir örgütlenmeye gittiklerini söyledi. Köylerde kooperatifler yoluyla üretimi arttırırken ilçe merkezinde de bir festival planlaması içine girdiklerini belirten Uyar, “Bu ilçenin assolisti artık enginar” dedi.

Uyar, ilçede tarlasını villa yapımı için satan çiftçinin daha sonra yapılan villalarda bekçi olarak çalışmak zorunda kaldığını da hatırlatırken, “Bizlere dayatılan yanlış tarım politikalarının bu zenginliği tüketmesine göz yummak tarım topraklarımızın cinayetine ortak olmak demektir. Devletin veridğinden çok daha fazla destek veriyoruz, Urla artık toprağa dönüyor” diye konuştu.