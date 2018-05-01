1 Mayıs ablukası: Taksim’de son durum

1 Mayıs dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, meydana kimse yaklaştırılmıyor.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, çevik kuvvet ekipleri de bölgeye gitii.

Saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün açıklanmıştı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı. Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koydu. Çevik kuvvet ekipleri de bölgeye gitti. Ayrıca, kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yollar barikatlar ve çekici araçlarla kapatıldı.

MEYDANA KİMSE ALINMIYOR

DHA’nın aktardığına göre; etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmadı. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapıldı.

Trafiğe kapalı yollar nedeniyle turistler de valizleriyle yürümek zorunda kaldı.