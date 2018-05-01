Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı

Çeşitli güvenlik tedbirleri alınacağını açıklayan Ankara Valiliği, güvenlik nedeniyle çanta ve makyaj malzemelerine izin vermeyeceğini belirtti.

Kapatılacak yollarla ilgili bilgilendirme şöyle: “30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 24.00’ten, 1 Mayıs 2018 Salı günü açık hava toplantısı sona erene kadar Anıt Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) trafiğe kapatılacaktır. Ayrıca 1 Mayıs 2018 Salı günü saat 07.00’den itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar, Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası açılan cadde ve sokaklar), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile açılan cadde ve sokaklar), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine araç trafiğine kapatılacaktır.”