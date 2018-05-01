Her gün inşaatlarda bir işçi can veriyor!

HÜSEYİN ŞİMŞEK- BİRGÜN- AKP’nin iktidarda olduğu 2003-2017 yılları arasında toplam 1 milyon 678 bin 700 kişi iş kazası geçirdi, 17 bine aşkın işçi hayatını kaybetti. İnşaatlarda her gün bir işçi yaşamını yitiriyor

1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi CHP’nin derlediği iş kazası verileri, işyerlerinin savaş alanından farksız olduğunu ortaya koydu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin resmi verilere dayanarak hazırladığı rapora göre, 2003 ile 2017 yılları arasında sadece inşaat sektöründe 207 bin 967 işçi iş kazası geçirdi.

Sendikalaşma, grev, toplu iş sözleşmesi gibi birçok hakkı elinden alınmak istenen işçiler, AKP döneminde iş kazaları kıskacında yaşamaya mecbur bırakılıyor. CHP’li İlgezdi’nin çıkardığı verilere göre, 2003-2017 yılları arasındaki süreçte tüm sektörlerde toplam 1 milyon 678 bin 700 iş kazası meydana geldi.

Madenlerde 144 bin iş kazası

207 bin 967 kişinin iş kazası geçirdiği inşaat sektörü, sıralamada ilk basamakta yer alırken bu sektörü metal imalat sektörü izledi. Metal imalat sektöründe 13 yılda 163 bin 393 kişi iş kazası geçirdi. Türkiye’nin kanayan yarası olan madenlerin içler acısı durumu da raporda kendisine yer buldu. 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma maden ocağı göçüğü ile birlikte toplam 144 bin 593 iş kazası yaşandı.

İnşaatlarda günde bir kişi ölüyor

Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kazaların ardından yaşanan iş cinayetlerinde de en fazla ölüm, inşaat sektöründe yaşandı. İnşaat sektörünü rant kapısı haline dönüştüren AKP iktidarında 5 bin 121 kişi bu kazalarda hayatını kaybetti. 14 yıllık dönemi kapsayan verilere göre yılda 365, günde ise bir işçi yaşamını yitirdi. Maden kazalarında toplam 2 bin 565 işçi öldü. İnşaat ve maden sektöründen sonra ise en fazla iş cinayeti taşımacılık sektöründe yaşandı, taşımacılıkta çalışan bin 651 kişi hayatını kaybetti.

30 bin kişi bir daha çalışamayacak

İlgezdi’nin hazırladığı rapora göre, iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin yanı sıra bir daha iş hayatında yer alamayacakların sayısında da ciddi bir artış söz konusu. 2003 ile 2017 yılları arasında geçirdikleri iş kazaları nedeniyle “iş göremez raporu” alan işçi sayısı, 30 bin 681’e ulaştı.