İl il 1 Mayıs programı

EVRENSEL- 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü'nde işçi ve emekçiler, yurdun dört bir yanında OHAL ve sömürüye karşı emek, barış ve demokrasi için alanlara çıkacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de sendikalar ortak kutlama yapacak..
İşte il il 1 Mayıs programı:.
ADANA
Uğur Mumcu Meydanı – 17.30
ADIYAMAN
İtfaiye Önü - 12.00
AFYON
Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü
Toplanma Saati: 12.00
Miting: PTT Önü
Başlama Saati: 13.00
AKSARAY
Toplanma Yeri: Hükümet Meydanı
Saat: 12.00
AMASYA
Toplanma Yeri: Kına Köprü
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Yavuz Selim Alanı – 13.30
ANKARA
Toplanma Yeri: Atatürk Kültür Merkezi
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Tandoğan Meydanı
Başlama Saati: 13.00
ANTALYA
Toplanma Yeri: Aydın Kanza Parkı
Toplanma Saati: 14.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.30
KAŞ (ANTALYA)
Toplanma Yeri: Yarımada Kavşağı
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Emin Erdem Meydanı
Başlama Saati: 14.00
ALANYA (ANTALYA)
Toplanma Yeri: Kuyular Önü Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Şelale Meydanı
Miting Saati: 12.30
ARTVİN
Toplanma Yeri: Atapark
Toplanma Saati: 12.30
Miting: Çok Katlı Otopark Önü
Başlama Saati: 13.30
AYDIN
Toplanma Yeri: Egemenlik Bulvarı (Taşköprü-Büyükşehir Belediyesi arkası)
Toplanma Saati: 14.00
Miting: Atatürk Kent Meydanı
Başlama Saati: 15.00
BALIKESİR
Toplanma Yeri: Çarşamba Pazarı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Kuvayi Milliye Meydanı (Stadyum Karşısı)
Başlama Saati: 11.00
BALIKESİR – AYVALIK
Toplanma Yeri: Ayvalık Öğretmenevi
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00
BALIKESİR – BURHANİYE
Toplanma Yeri: Burhaniye Eski Kütüphane Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.30
BALIKESİR – BANDIRMA
Toplanma Yeri: Bandırma İDO Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00
BARTIN
Toplanma Yeri: Kemerköprü Meydanı
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 14.00
BATMAN
Toplanma Yeri:16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü
Toplanma Saati: 12.30
Mting Yeri: 16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü
Başlama Saati: 13.00
BOLU
Toplanma Yeri: İzzet Baysal Anıtı
Toplanma Saati: 17.00
Miting: Kardelen Meydanı
BURDUR
Toplanma Yeri: Köprübaşı
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı (Saat 14.00’te Isparta 1 Mayıs mitingine gidilecek.)
BURSA
Toplanma Yeri: Kent Meydanı
Toplanma Saati: 14.00
Miting Yeri: Atatürk Stadyum Meydanı
Başlama Saati: 15.00
ÇANAKKALE
Toplanma Yeri: Eski Salı Pazarı
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 14.00
ÇORUM
Toplanma Yeri: Pir Baba Çamlığı Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Saat Kulesi Meydanı
Başlama Saati: 12.00
DENİZLİ
Toplanma Yeri: Tarım İl Müdürlüğü Önü
Toplanma Saati: 13.30
Miting: Ulus-Tokat Kavşağı
Miting Başlama Saati: 14.30
DİYARBAKIR
Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati: 12.30
Miting Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati: 13.00
EDİRNE
Toplanma Yeri: Şükrüpaşa İlkokulu Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Saraçlar Caddesi
Başlama Saati: 13:00
ELAZIĞ
Toplanma Yeri: Hozat Garajı (KESK Sendikaları Şubeleri Önü)
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Perşembe Pazarı
Başlama Saati: 12.00
ERZİNCAN
Toplanma Yeri: Eski Terminal Yeri
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00
ESKİŞEHİR
Toplanma Yeri: Aytaç Caddesi Girişi
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Sıhhiye Meydanı
Başlama Saati: 13.00
GAZİANTEP
Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü
Toplanma Saati: 10.45
Miting: Kırkayak Parkı
Başlama Saati: 11.30
GEBZE
Toplanma Yeri: Cuma Pazarı Trafo Meydanı
Toplanma Saati: 09.30
Miting Yeri: Kent Meydanı
Miting Saati: 11.00
GİRESUN
Toplanma Yeri: Dörtyol Mevki
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Keşap Durağı Meydanı
Başlama Saati: 12.00
HAKKARİ
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası
Toplanma Saati: 10.00
Miting Yeri: Bulak Mah. Cumhuriyet Cad. İş bankası Arkası, Halk Pazarı
Başlama Saati: 11.00
HATAY
Toplanma Yeri: Doğuş Okulları Önü
Toplanma Saati: 16.00
Miting Yeri: Necdet Şahin Anadolu Lisesi Önü (CHP Defne İlçe Örgütü Önü)
Başlama Saati: 17.00
İSKENDERUN
Toplanma Yeri: Evlendrme Dairesi Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting Yeri: Anıt Meydanı
Başlama Saati: 16.00
ISPARTA
Toplanma Yeri: 6 Mart Kapalı Spor Salonu Önü
Toplanma Saati: 12.30
Miting Yeri: İstasyon Meydanı
Başlama Saati: 15.00
İSTANBUL
Toplanma Yeri: İdealtepe sahil, büyükyalı caddesi altı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Maltepe Meydanı
Başlama Saati: 12.00
İZMİR
Toplanma Yeri: Konak Pier önü, Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati: Konak Pier önünde 11.30 Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 12:00
Miting Yeri: Gündoğdu Meydanı
Başlama Saati: 13.00
KAHRAMANMARAŞ
Toplanma Yeri: Çarşı Merkezi
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Pazar Yeri
Başlama Saati: 13.00
KARAMAN
Toplanma Yeri: Tren Garı
Toplanma Saati: 10.00
Miting: Aktekke Meydanı
Başlama Saati: 12.00
KARS
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası Önü
Toplanma Saati: 09.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 11.00
KASTAMONU
Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati: 09.00 Basın Açıklaması (Ardından araçlarla Sinop mitingine katılım sağlanacak)
Miting Yeri: Sinop
KAYSERİ
Toplanma Yeri: Salih Avgın Paşa Ortaokulu Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting Yeri: Mimar Sinan Parkı
Başlama Saati: 16.00
KIRIKKALE
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Önü
Toplanma Saati: 10.00 (Ankara mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)
Miting: Ankara Tandoğan Meydanı
KIRKLARELİ
Miting Yeri: Tekirdağ ve Lüleburgaz’da yapılacak mitinglere katılım sağlanacak
KIRŞEHİR
Toplanma Yeri:
Toplanma Saati
Miting:
KOCAELİ
Toplanma Yeri: Uğur Mumcu Parkı
Toplanma Saati: 10.00 (İstanbul Mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)
Miting: İstanbul Maltepe Meydanı
KONYA
Toplanma Yeri:Şehir Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Şehir Meydanı
Başlama Saati: 12.00
KÜTAHYA
Toplanma Yeri: Zafer Meydanı (Valilik Önü)
Toplanma Saati: 11.30
MALATYA
Toplanma Yeri: 1 Mayıs Meydanı (Emeksiz Üst Kavşağı)
Toplanma Saati: 11.00
Miting: 1 Mayıs Meydanı
Başlama Saati: 12.00
MANİSA
Toplanma Yeri: Sultan Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.00
MARDİN
Toplanma Yeri: Karayolu Parkı
Toplanma saati: 10.00
MERSİN
Toplanma Yeri: Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting: Cumhuriyet Alanı
Başlama Saati: 17.00
MERSİN – TARSUS
Toplanma Yeri: Aznakay Parkı Önü
Toplanma Saati: 14.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.00
MUĞLA
Toplanma Yeri: Merkez Atatürk Stadyum Altı
Toplanma Saati: 10.00
Miting: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alan
Başlama Saati: 12.00
MUŞ
Toplanma Yeri:
Toplanma Saati:
Miting:
NEVŞEHİR
Toplanma Yeri:
Toplanma Saati:
Miting: Kayseri mitingine katılım sağlanacak
NİĞDE
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Şubesinde
Toplanma Saati: 20.00
ORDU
Toplanma Yeri: KESK Sendika Binası Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.00
RİZE
Toplanma Yeri: Memiş Ağa Parkı
Toplanma Saati: 13.30
Miting: İsmail Kahraman Kültür Merkezi Önü
Başlama Saati: 14.00
SAMSUN
Toplanma Yeri: Ray Apt. Önü (Atatürk Ortaokulu Yanı)
Toplanma Saati: 12.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.30
SİİRT
Toplanma ve Miting Yeri: Demokrasi Meydanı
Toplanma Saati: 14.00
SİNOP
Toplanma Yeri: Hamsiyolu Kamyon Garajı
Toplanma Saati: 12.00
Miting: İskele Cad. Atatürk Anıtı Önü – 13.00
SİVAS
Toplanma Yeri: Ethembey Parkı Yanı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Mevlana Meydanı – 12.00
ŞANLIURFA
Toplanma Yeri: Ahmet Bahçıvan İş Merkezi
Toplanma Saati: 15.00
ŞIRNAK
Toplanma Yeri: Cizre Sendika Binası Önü
Toplanma Saati: 08.00
Miting: Mardin Mitingine katılım sağlanacak
TEKİRDAĞ
Toplanma Yeri: Tekira Avm Önü
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Sahil Amfi Tiyatro Yanı
Başlama Saati: 14.00
LÜLEBURGAZ
Toplanma Yeri: Eski Hükümet Konağı Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Kongre Meydanı – 13.00
TOKAT
Toplanma Yeri: Eğitim Sen Tokat Şube Binası Önü
Toplanma Saati: 12.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
TRABZON
Toplanma Yeri: Eski TEDAŞ Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Meydan Park Atatürk Alanı
Başlama Saati: 12.30
TUNCELİ
Toplanma ve Miting Yeri: Tunceli Seyid Rıza Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
UŞAK
Toplanma Yeri: Stadyum Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting:Atatürk Anıtı Önü
Başlama Saati: 16.00
VAN
Toplanma ve Miting Yeri: Kültür Kavşağı
Toplanma Saati: 11.00
YALOVA
Miting: İstanbul Maltepe Mitingine katılım sağlanacak.
ZONGULDAK
Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati:13.00
Miting: Madenci Anıtı
ÇAYCUMA
Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati:10.30
EREĞLİ
Toplanma Yeri: Atatürk Anıtı Önü
Toplanma Saati:10.30
Miting Yeri: Atatürk Anıtı önünde yapılacak kutlama ardından Zonguldak mitingine katılım sağlamak üzere hareket edilecektir.