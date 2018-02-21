DHA- İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik 7 Şubat'ta 20 ilçede 43 adrese yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler dün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılarak, 16'sı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
21 Şubat 2018 10:48
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da 20 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 16'sı tutuklandı.
Çok Okunanlar
-
Muş'ta terör operasyonu: 11 tutuklama
-
Sırma Su'da işçilere su yok: 15 dakikalık molalar iptal!
-
Çiftlik Bank soruşturması bitti! Bakan'dan flaş açıklama
-
Milli Eğitim şimdi de Nur Cemaati ile protokol imzaladı
-
Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon
-
Taksim Meydanı'nda bir kişi kendini yaktı!
-
12 yaşındaki küçük kızı köşeye sıkıştırdı..
-
"Şehit listesi sorgulama" yeniden açıldı
-
Diyarbakır Emniyet'e düzenlenen saldırıda karar
-
Ortaokul öğrencilerine cihat şiiri okutuldu!