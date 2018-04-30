Eski NATO genel sekreterine 15 Temmuz hacklemesi

NATO’nun eski genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in Twitter hesabı Ayyıldız Tim isimli hacker grubu tarafından hacklendi. Ayyıldız Tim, hesaptaki sabitlenmiş tweet’e 15 Temmuz’a darbe girişimine dair bir mesaj yerleştirdi.

Mesajda, “Bir itirafta bulunmak istiyorum! 15 Temmuz günü darbenin gerçekleşeceğini biliyorduk. Ama Türkiye’ye yardım etmedik. NATO bu nedenle Türkiye’den özür dilemeli” yazıyor.

İkinci bir mesajda ise Ayyıldız Tim’in kurucusu olarak bilinen ‘Cedkan Yafes’e atıfla, “Darbeler ve darbe destekçilerine karşı mücadele eden Cedkan, politikada başarılar diliyoruz” deniliyor ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın hesapları gönderme yapılıyor.Eski NATO genel sekreteri ise Facebook hesabından şu mesajı paylaştı: “Twitter hesabım pazar akşamı hacklenmiş ve desteklemediğim iki paylaşım yapılmıştır… Ayrıca demokrasi, serbest piyasa ve özgürlük için mücadelemiz bundan etkilenmemiştir.”