Ayrıntılar geliyor...
30 Nisan 2018 10:46
FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri komutanlığı yapılanması soruşturmasında aralarında, eski albayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Çok Okunanlar
-
FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
-
15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı!
-
Savaş gemileri hakkında bomba FETÖ iddiası
-
Evlat edinmede o kural kalktı!
-
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılan isme şehit ailelerinden dava
-
Milyon dolarlık plana yargı freni
-
'Tacize maruz kalmamak için erkek gibi davranmaya başladım'
-
Doktora uyuşturucu baskını
-
'Hayırlı Konvoy' seçim güvenliği için Bakırköy'de sahaya indi
-
Japon turistlere 1550 TL geri ödendi