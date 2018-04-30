30 Nisan 2018 10:46

FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!

FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri komutanlığı yapılanması soruşturmasında aralarında, eski albayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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