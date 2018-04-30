15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da görülen Akıncı Üssü davası klasörleri arasına giren güvenlik kamera görüntüleri, baskını ve komutanların nasıl rehin alındığını saniye saniye gösteriyor.
30 Nisan 2018 10:39
15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı!
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının düğününün yapıldığı Moda Deniz Kulübü’nde yaşananlara dair kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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