'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılan isme şehit ailelerinden dava

15 Temmuz darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Şerife Boz’un başvuru formundaki görev kısmına “15 Temmuz kahramanı” yazması ise dikkat çekti.

Şerife Boz’un AKP'den aday adaylığını duyurmasının ardından 15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İktidarın, 15 Temmuz’daki darbeye karşı koyanlar arasında “kahraman” ilan ettiği Boz’a tepki gösteren Alparslan Cambaz, “Bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini paylaştı. Sosyal medyadan, Şerife Boz’un 15 Temmuz şehit ailelerinin durumunu istismar ettiğini ileri süren Cambaz, şunları söyledi:

“Evleri Taksim'e metroyla 10 dakikayken ve metro o gün bedavayken 16 Temmuz gecesi KUTLAMA ALANINA sürücülüğü olmadığı için kendi süremediği kamyonla gidip alana vardıklarındaysa sürücü koltuğuna oturarak gazetecilere poz veren ve onlarla birlikte düzmece bir haber üreterek milleti aldatıp her yerden yüklü miktarda para yardımı alan, kamyonlarını da İBB'ye kamyon yükü paraya satan, konferans için gittiği yerlerde özel olarak gezdirilmesi gerektiğini "Özel aracım nerede!" diye terör estirerek duyuran ve rezilliklere, istismara, dolandırıcılığa doymak bilmeyen bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz.”

Şerife Boz’a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde helikopterlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Cuma Dağ’ın oğlu Ahmet Yavuz Dağ’dan geldi.

Dağ, Twitter’dan “SahtekarsınŞerifeBoz” etiketiyle, “Bizim şehitlerimizin adını kimseler bilmez hatırlamazken bu karaktersiz kadını herkes Nene Hatun belleyip adını hatmetti. İşte zoruma giden bu ve bu kadını kim parlattı kim patlamasına imkan verdiyse hakkımız olsun haram… Almayın mazlumun ahini çıkar aheste” diye yazdı.

Bununla da yetinmeyen Dağ, “15 Temmuz’un gerçek mağdurları eğer biz Şerife Boz gibi 15 Temmuz simsarlarının hakkında dava açmazsak daha çok rahatsız oluruz bunlardan... Gelin birlik olup bunun gibi karaktersizlere şehitlerimizi kullandırmayalım...” ifadelerini paylaştı.

İşte o paylaşımlar: