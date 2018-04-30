Milyon dolarlık plana yargı freni

HAZAL OCAK/CUMHURİYET- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 8 yıl önce “prestij alan” olarak belirleyip, 800 milyon dolara Dubai Şeyhi El Maktum’a satılan, ancak hukuksal sorunlar nedeniyle satışı gerçekleşmeyen Şişli’deki 46 bin metrekare büyüklüğündeki İETT arazisinde yapılaşmaya yargı freni geldi. CHP’li Meclis üyelerinin arazinin imara açılmasını sağlayan planlara karşı açtığı dava reddedilmişti. Bir üst mahkemeye taşınan davada ret kararı bozuldu. Mahkeme alt ölçekli imar planlarını ilçe belediyesinin yaptığına dikkat çekti. CHP’li Meclis üyesi Hakkı Sağlam “Yargıya bile gına geldi. Artık burayı ‘koruyun’ diyor” dedi.

İBB tarafından imar planı değiştirileren Levent’teki İETT Garajı’nın bulunduğu arazi 2006 yılında “prestij alan” ilan edilerek bölgede yapılaşmanın önü açıldı. Arazi ihaleyle 2007 yılında Dubai Şeyhi El Maktum’a satıldı. Ancak bu satış hukuki nedenlerden dolayı gerçekleşmedi. Söz konusu plan Şehir Plancıları Odası tarafından dava edildi. Danıştay 6. Dairesi, 2009 yılında planın yürütmesini durdurdu. İBB, yürütmesi durdurulan planla aynı kararları içeren yeni plan değişikliğini 2010 ve 2012 yılında bir kez daha onadı. Şehir Plancıları Odası tarafından son plan bir kez daha yargıya taşındı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi 11 Haziran 2014’te aldığı kararla planı tümden iptal etti.

İBB 11 Nisan 2013’te araziye ilişkin yeni bir alt ölçekli plan yaparak alana kısmen yol, kısmen yeşil alan, kısmen turizm-ticaret fonksiyonu verdi. CHP’li Meclis üyeleri imar planının iptali istemiyle dava açtı. İstanbul 8 . İdare Mahkemesi davayı reddetti. CHP’li Meclis üyeleri kararı bir üst mahkemeye taşıdı. İstanbul İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi de meclis üyelerinin itirazını kabul ederek alt mahkemenin kararını bozdu. Dava yeniden görülecek.