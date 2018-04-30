'Hayırlı Konvoy' seçim güvenliği için Bakırköy'de sahaya indi

'Hayırlı Konvoy' üyelerinin öncülük ettiği partiler üstü sivil toplum kuruluşu 'Sandık Gücü' için gönüllü toplanmasına katkı sunmak için İlk olarak Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplandılar.

'Hayırlı Konvoy' üyeleri 'Sandık Gücü’ne gönüllü müşahit katılımını arttırmak için Bakırköy Özgürlük meydanında saha çalışması yaptık.

'Hayırlı Konvoy' üyeleri ilk olarak Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Özgürlük Meydanı’nda kurulan stantta vatandaşlaraın ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar gönüllü olarak sandık müşahitliği için de kayıt yaptırdı.

SANDIK GÜCÜ NEDİR?

Sandık Gücü, meşru ve doğru seçim sonuçlarının güvencesi olacak 1 milyon kişilik eğitimli müşahit (gözlemci) yaratmayı hedefleyen, partilerüstü bir gönüllülük projesidir.



KİMLER VAR?



Hayırlı Konvoy üyeleri arasında E. Tümgeneral Ahmet Yavuz, E.Koramiral Atilla

Kezek, E.Tümamiral Semih Çetin, E.Tümamiral Fikret Güneş, E.Kur.Alb. Bora Serdar, E.Kur.Alb. Ali Türkşen, E.Kur.Alb. Mustafa Önsel, Merhum Ali Tatar’ın abisi Ahmet Tatar, Akut Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, E.Tğm. Mehmet Ali Çelebi ve Nasuh Bektaş bulunuyor…