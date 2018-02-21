Balıkesir'in Havran ilçesinde, sevdiği kızı vermedikleri için aralarında yaklaşık iki yıldır husumet bulunan ailenin evine iki tüfekle giden saldırgan dün adeta katliam yapmıştı. Kızın annesi ve iki kardeşini öldürip istediği kız ile 2 yaşındaki kardeşi dahil 4 kişiyi yaralamıştı. Yaralılar arasında bulunan 2 yaşındaki bebek Yasin Çetinkaya da bugün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
21 Şubat 2018 10:18
Balıkesir'deki katliamdan bir acı haber daha!
Balıkesir'in Havran ilçesinde dün gerçekleşen katliam gibi saldırıdan bir acı haber daha geldi. Saldırıda yaralanan 2 yaşındaki bebek Yasin Öztekin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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