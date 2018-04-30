Japon turistlere 1550 TL geri ödendi

Hürriyet'ten Burak Coşkun'un aktardığına göre, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da iki Japon turist Reiko Eguchi ve Michiko Fukuzumi’ye bir mektup yazdı. Mektupta yaşanan olaydan duyulan üzüntü dile getirildi. TÜRSAB yetkilileri, “Bu tip olayların yaşanmaması adına denetimleri sıklaştırdık. Turistleri mağdur eden ve ülke imajımızı zedeleyen acenteleri disiplin kuruluna sevk edeceğiz” dedi.

Daha önce Japon turistlerin Türkiye’deki masraflarının TÜRSAB tarafından karşılanacağı açıklanmış, havalimanından Sultanhamet’e transferi sağlayan firma hakkında soruşturma açıldığı ifade edilmişti. Turistlerden 1550 TL’lik transfer ücreti alan şirket de turistlere aldıkları parayı geri ödedi.