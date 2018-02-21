Emrah Serbes'e bir dava daha!

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, kazada hayatını kaybeden 3 kişinin aile avukatı Burcu Ece Güler, Emrah Serbes hakkında 4.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Yazar Emrah Serbes, hakkında daha önce ağır ceza mahkemesine 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ceza davası açılmıştı. Tutuklu yargılanan Serbes, 8 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.
NE OLMUŞTU?
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelikidaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, anne Nilgün Özçelik de tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.
Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, tutuklanmıştı. Emrah Serbes soruşturma devam ederken otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.