Ayşe öğretmen için 100 bin imza çağrısı

Beyaz Show’da “çocuklar ölmesin” dediği için bebeği ile birlikten hapse girmek zorunda kalan Ayşe Çelik için kampanya başlatıldı.

120’den fazla ifade özgürlüğü savunucusu kuruluşun çatı örgütü olan IFEX (International Freedom of Expression Exchange) Düşünce Suçu(!)na Karşı Girişim’in, Beyaz Show’da “çocuklar ölmesin” dediği için bebeği ile birlikten hapse girmek zorunda kalan Ayşe Çelik için başlattığı imza kampanyasına çağrı yaptı.

Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmek için kaleme alınan kampanyayı şu ana kadar 8 bin 109 kişi imzaladı.

Kampanyayı imzalamak için tıklayın

İmza metninde şu ifadeler yer alıyor:

"Daha doğmadan 15 ay hapis cezası...

Henüz oluşumunu bitirmemiş bir insan yavrusu, dünyaya gelmek için sırasını bekliyor, sadece birkaç haftası kaldı. Geleceği dünyada onu neyin beklediğini o bilmiyor ama biz biliyoruz: 15 ay hapis.

Annesi, öğretmen Ayşe Çelik çok büyük bir suç işledi. Telefonla katıldığı bir TV programında “Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın” dedi, izleyiciler bu sözleri alkışladılar.

Savcılar harekete geçti, soruşturma başlatıldı. Ama duyarlı insanlar da harekete geçti. Bakırköy Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptılar. Ayşe’nin sözlerini kendi sözleri olarak tekrarladılar. Yani aynı suç(!?)u aynen işleyerek kendilerini ihbar ettiler.

Bakırköy savcısı, 3 ilden toplam 38 kişi hakkında dava açtırdı,

Sonuç?

38 kişiye beraat, Ayşe Çelik’e 15 ay hapis.

Oysa Ayşe Çelik'in sözlerinde hiçbir suç unsuru yok.

"Neden şunları söylemedi" gibi saçmasapan bir iddia ile, söylediklerinden değil, söylemediklerinden dolayı yargılandı ve ceza aldı.

Diğer 38 kişi ise Ayşe ne dediyse aynını söyledi. Hem de alenen, medyaya da yansıyacak şekilde. Bir çoğu Diyarbakır Sur'a yeni gitmişti. Mahkeme ifadelerinde "Ayşe'nin söyledikleri doğrudur, az bile söylemiş" şeklinde ifadeler verdiler ama beraatten kurtulamadılar.

Ayşe’nin “İbret-i Alem” olsun diye verilen cezası ertelenmedi.

Olay bitmedi.

Ayşe Çelik ve destekçilerden 10 kişi bu karara, Yargıtay’ın yükünü hafifletmek bahanesiyle yeni oluşturulan İstinaf Hakimliğinde itiraz ettiler.

İstinaf Hakimliği mahkemenin kararını onayladı.(27.09.2017)

Ayşe Çelik ve bazı destekçileri bu kez Anayasa Mahkemesine gidiyor ama İstinaf’ın onayladığı karar kesinleşmiş sayılıyor. Yani, sonunda itiraz edenler haklı çıkıp karar iptal edilecek bile olsa, Ayşe Çelik o zamana kadarki süreyi hapiste geçirecek. Tabii şu anda henüz ana karnındaki bebeği de.

Avukatı, hem bölge idare, hem de Anayasa Mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurmak için tedbir kararı alınmasını isteyecek. Sizlerin katılımı ile sonucu etkileyebilecek bir kamuoyu desteği oluşabilirsek bunun sağlanması mümkün."