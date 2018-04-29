DHA/ Gemlik ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan matematik öğretmeni Ahmet Ayhan K.'nin, kızına tacizde bulunduğunu öne sürüp, suç duyurusunda bulundu. Olayın duyulmasının ardından bir başka veli daha kızını taciz ettiğini öne sürdüğü Ahmet Ayhan K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet Ayhan K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
29 Nisan 2018 17:09
Bursa'da skandal! Öğretmen tacizden tutuklandı!
Bursa’nın Gemlik ilçesinde iki kız öğrencisine tacizde bulunduğu öne sürülen orta okul matematik öğretmeni Ahmet Ayhan K. (60), tutuklandı.
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