29 Nisan 2018 16:43

Askeri araç devrildi: 1'i ağır 3 asker yaralı

Askeri araç devrildi: 1'i ağır 3 asker yaralı
VAN'ın Çaldıran ilçesi yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
+ A -

Paylaş

Yaralı askerler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırıldı 

Kaza bugün öğle saatlerinde Çaldıran- Doğubeyazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınında meydana geldi. Devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

DHA'nın haberine göre, meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çok Okunanlar

Güncel