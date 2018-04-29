CHP'li Yedekci: Cerrahpaşa, köklü bir tarihtir; köklerinden koparılamaz

Yedekci, "Altı yüz yıllık tarihi bir paranteze sığdırmanın kabul edilebilir bir yanı yoktur. Cerrahpaşa'nın köklü tarihine ihanet edilmek isteniyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Mimar Gülay Yedekci, “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkında yaptığı basın açıklamasında üniversitelerin bölünmek istemesinin perde arkasında nasıl bir düşünce olduğunu sorguladı.

Yedekci, "Altı yüz yıllık tarihi bir paranteze sığdırmanın kabul edilebilir bir yanı yoktur. Cerrahpaşa'nın köklü tarihine ihanet edilmek isteniyor. Üniversitelerimize dokunmayın,öğrencilerimize dokunmayın" dedi.

CHP'li Yedekci'nin basın açıklaması şöyle:

Üniversitelerin bölünmek istenmesi; bilime ve geleceğe ihanettir

"Mevcut iktidar ben ne dersem o olur düşüncesiyle hareket ediyor. Üniversitelerin bölünmesi, bir kanun teklifine sıkıştırılarak gerçekleşebilecek bir olgu değildir. Üniversitelerimiz, tüm fakülteleri ve bileşenleri ile bir bütündür, bölünemez. Gelişmiş ülkeler köklü kurumlarını geliştirmek ve büyütmek için çaba harcarken, bizim köklü üniversitelerimizi bölmeye kalkışmamız bilime ve geleceğe ihanettir. Akademisyenlerden, öğrencilerden, meslek örgütlerinden hiçbir görüş almadan, tüm itirazlara kulaklarını tıkayarak gerçekleştirmeye çalıştıkları bu bölme faaliyeti hükümsüzdür. Üniversitelerimiz, bilim yuvalarımızdır; üniversite bileşenlerinin istekleri dışında üç beş kişinin masa başında aldığı kararlarla kaderi tayin edilemeyecek bir öneme sahiptir. Bölücü değil, birleştirici olmalıyız.'Üniversitelerin bölünmesi kutuplaştırma politikasının bir parçası'

"İktidarın üniversiteleri bölmek istemesindeki asıl amaç nedir? Üniversitelerin bölünmesi bilimi, akademiyi, öğrencileri ve ülkemizin geleceğini bölmek istemenin adıdır. Eğitim sistemi ile yap boz gibi oynayan iktidar, gelecek nesillerin cahilleşmesini mi istiyor? Toplum üzerinde uygulanmayan çalışılan kutuplaştırma politikasının üniversite yüzünü mü oluşturmak istiyorlar? Köklü ve kurumsal başarısı tescilli üniversiteleri bölmek istiyorlar. Cerrahaşa'yı, üniversite adının yanında bir parantez içerisine sığdırabileceğini düşünmek cahilliktir. Cerrahpaşa, altı yüz yıllık köklü bir tarihtir. Bir paranteze sığmayacak, köklerinden koparılamayacak bir değerdir. "