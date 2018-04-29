ÖSYM'den YKS kararı

ÖSYM Yönetim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sınava alınamayacak adaylar olması nedeniyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de 2018 YKS'nin yapılmasına karar verdi.

ÖSYM Başkanlığı, Mardin Kızıltepe ilçesinde 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) düzenlenmesine yönelik Mardin Valiliği ve Mardin Kızıltepe Kaymakamlığının talebini değerlendirdi.

2018-YKS başvurularında Mardin merkezi tercih eden aday sayısı ve buradaki sınav binaları kapasitesini değerlendiren ÖSYM Yönetim Kurulu, Mardin'de sınava girmek için tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle merkezde sınava alınamayacak adaylar olması nedeniyle, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de 2018 YKS'nin yapılmasına karar verdi.