Sosyal medya Tatlıses'in bu videosunu konuşuyor!

Şarkıcı Tuğba Ekinci, yıllar önce katıldığı ve sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in yaptığı 'İbo Show'a katılmıştı. O görüntüler yeniden gündeme geldi.

Son dönemde sosyal medyada konuşulan ve çok izlenen görüntüler yeniden gündemde.

Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasında yer alan görüntülerde Tatlıses, Ekinci'ye, "Ferhat Güzel gibi bir adam ister misin?" sorusunu soruyor. Ekinci ise, 'Siz ikiniz de imkansız' yanıtını veriyor.

Daha sonrasında ise Tatlıses, "Dünyada kadın kalmasa senin suratına bakar mıyım" diyor.

İbrahim Tatlıses’in çocuğu üzerinden yaptığı ajitasyon tepki topladı



İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasında gerçekleşen bir anısını anlattı. İbrahim Tatlıses, seneler önce evlerinde doğalgaz olmadığı için oğlu İdo’nun üşüdüğünü Erdoğan’ın ise evlerine doğalgaz bağlattığını anlattı.