Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza çalışması devam ediyor. Vatan Partisi il ve ilçe örgütleri şehir merkezlerine stantlar açarak, vatandaşları Doğu Perinçek’in adaylığı için imza vermeye ve 4-9 Mayıs tarihleri arasında ilçe seçim kurullarına gitmeye çağırıyor. Ünlü sanatçı Müjdat Gezen de Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini imza vererek açıkladı. Ünlü sanatçı Gezen; “Doğu benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. 100 bin imza gerekli. Bir imza da benden” dedi.