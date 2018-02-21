Kırmızı bültenle aranan Ankara katliamı sanığı serbest bırakılmış

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı ile birçok IŞİD davasının firari sanığı Nusret Yılmaz’ın yasal yollardan Gürcistan’a geçmek isterken yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesine rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

IŞİD’in Gaziantep’teki yapılanmasının başında olduğu belirtilen Nusret Yılmaz, Türkiye-Gürcistan sınırında yakalandı. Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili Adalet Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. Ardından Adalet Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu, 1 Şubat 2018 tarihinde ilgili yazıyı özet olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

GÜRCÜLER ISRARLA GERİ GÖNDERDİ

İçişleri Bakanlığı, birkaç saniye arayla meydan gelen iki ayrı patlamada 30 kişinin öldüğünü, 126 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Bakanlık: Ankara'daki gar saldırısı katliam değil, tazminata gerek yok

Kurum adına Hakim Mustafa Dündar imzasıyla savcılığa gönderilen yazıya göre, olay Dışişleri ve Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından aktarıldı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan IŞİD’in Türkiye’deki sorumlularından olduğu belirtilen 34 yaşındaki Nusret Yılmaz, 2017 yılı ortalarında Türkiye’nin Artvin Hopa ilçesine bağlı Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a girmek istedi. Bu sırada Türkiye sınır polisi geçişe izin verirken, Gürcü sınır polisi Yılmaz’ın hem Türkiye hem ABD tarafından arama kararı olduğunu tespit etti. Yazıda bunun üzerine İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nın ortak kararı ile Türkiye’ye sınır dışı edildiği belirtildi.

YENİDEN AYNI YERDEN KAÇMAK İSTEDİ

Ancak olaydan iki gün sonra Nusret Yılmaz, yeniden ve hem de aynı sınır kapısından Gürcistan’a geçmeye çalıştı. Gürcistan makamları tarafından yeniden ülkeye girişine izin verilmeyen Nusret Yılmaz hakkında, Adalet Bakanlığı yazısında şöyle denildi:

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“Adı geçen (Nusret Yılmaz) hakkında Konsolosluk.net sisteminden yapılan incelemede 10.07.2017 tarihinde ‘yasadışı örgüt faaliyetleri’ sebebiyle ‘H’ tahdidi ve İnterpol tarafından yakalama kaydı konulduğunun görüldüğü, yurda giriş çıkış kaydına erişilmek istendiğinde ise müteaddit kereler ‘EGM Servis Hatası; Veri Arama Kısmında Hata Oluştu’ uyarısı alındığı belirtilmiştir. Bu itibarle, adı geçenin sınırdışı edilmesi sonrası, hakkında söz konusu yakalama kararlarına istinaden herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, yapılmış olması halinde işlem sonucundan tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim."

Yazıda Nusret Yılmaz’ın ikinci kez Gürcistan’a girişine izin verilmemesinin ardından ne yapıldığı, Yılmaz’ın nerede olduğu konusunda bir bilgi verilmedi.