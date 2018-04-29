Üçüncü havalimanında üst düzey istifa

3. havalimanı inşaatını yapan İGA’nın üst yöneticisi (CEO) istifa etti. İstifanın ardında beşli konsorsiyum içindeki gerilimin olduğu öne sürülüyor.

Finansman sorunları, kira öteleme talebi ve iş cinayetleriyle gündemden düşmeyen İstanbul 3'üncü havalimanı inşaatında sürpriz bir gelişme yaşandı. Havalimanının inşaatını gerçekleştiren İGA İnşaat’ın CEO’su Yusuf Akçayoğlu önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısının hemen ardından istifa etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu içinde anlaşmazlıklar olduğunu ve sorunların çözülememesi üzerine istifanın geldiğini öne sürdü.

İstifanın ardından şirketten yapılan açıklamada, havalimanının açılışına az bir zaman kala organizasyonel yapının işletme dönemine hazır hale getirildiği ve tüm birimlerin tek bir çatı altında toplandığı belirtildi. İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Kadri Samsunlu’nun, yeni yapının tepesinde olacağı ifade edildi.

Cumhuriyet, havalimanının inşasını üstlenen İGA’nın 2 milyar avroluk kira öteleme talebini gündeme getirmiş, konu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan haberi doğrulamıştı. Şirketin ayrıca, finansman sorunları nedeniyle 1 milyar avro daha kredi için kamu bankalarının kapısını çaldığı da Bloomberg tarafından gündeme taşınmıştı.