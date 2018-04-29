Yağış geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Marmara, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşecek, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Adana, Antalya ve Erzurum'da sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Manisa'nın güneyi, Denizli, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya ve Burdur'un batı kesimleri (Elmalı, Korkuteli, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Gölhisar, Çavdır, Altınyayla), Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Marmara, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşecek, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.