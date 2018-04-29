Ahmet Hakan'dan 'Cübbeli'ye yanıt

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın Kanal D'deki görevine son verilmesinin ardından, sosyal medya hesabından "Umrede yaptığımız duâlarda bazı kişileri Allâh'a havale etmiştik. Ertesi gün Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrıldığını işittik" paylaşımında bulunmuştu.

Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet'in bu sözlerine köşesinden "Be hey Cübbeli! Madem umrede yaptığın dualar tutuyor. Trump’la, Merkel’le, Macron’la falan ilgili dua etsene" diyerek çıkıştı.

"BİR DUA ETTİK, İŞİNDEN AYRILDI"

Umrede yaptıkları dualarla bazı kişileri havale ettiklerini ve bu dualar sonrası Ahmet Hakan'ın görevden ayrıldığı haberini aldıklarını iddia eden Cübbeli, "Mekke-i Mükerreme'den selamlar ve duâlar. Umrede yaptığımız duâlarda bazı kişileri Allâh'a havale etmiştik. Buradan duâlar ne çabuk kabul oluyor ki ertesi gün her hafta mutlaka bizimle alakalı bir haber yapmayı mârifet sanan Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrıldığını işittik. Allah kendisine bir daha böyle bir imkan vermesin. Darısı diğerlerinin başına" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısından o bölüm şöyle:

BE HEY CÜBBELİ

CÜBBELİ umreye gitmiş.

Benimle ilgili beddua etmiş.

Ve sözde bu bedduası tutmuş!

*

Be hey Cübbeli!

Madem umrede yaptığın dualar tutuyor.

Trump’la, Merkel’le, Macron’la falan ilgili dua etsene.

Ne istiyorsun benim gibi garibandan?

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