Özden Örnek yaşamını yitirdi

22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Örnek, 21 Eylül 2012 tarihinde sona eren Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda hakkındaki iddiaların tamamının uydurma ve delillerin sahte olduğu anlaşıldığından hakkında beraat kararı verilmişti.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN 3 AY SONDA VEFAT ETTİ

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek’in oğlu Burak Örnek ise kanser hastalığı nedeniyle 20 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybetmişti. Özden Örnek oğlunun ölümünden 3 ay sonra vefat etti.