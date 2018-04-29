Ünlü oyuncu ve eşine saldıran kişi cinayetten tutuklandı

Hakan Yılmaz ve eşine saldıran ve tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, cinayetten tutuklandı.

DİZİ ve film oyuncusu Hakan Yılmaz ile eşi Elif Yılmaz’ı İstanbul Etiler’deki bir otelin lobisinde yanındaki kişilerle birlikte dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, Afgan bir çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklandı.

Önceki akşam, Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Bozkurt Mahallesi’nde, Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun Baran’a (60) ait olduğu iddia edilen bir eve ateş açıldı.

Bu sırada evin yan tarafındaki mandırada bulunan Afganistan uyruklu çoban İslam Muradi (25), silah sesleri üzerine dışarı çıktı. Muradi boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili yaptığı soruşturmada Denizhan Vural’ı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Vural çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAKARET, YARALAMA, TEHDİT...

Vural, 6 Aralık 2017’de İstanbul Etiler’deki bir otelde oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’a yanındakilerle birlikte saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Denizhan Vural, “hakaret, kasten yaralama, tehdit” suçlarından 2 yıl 10 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmasına katılmazken, mahkeme Keskin Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimatla yazı yazılarak ifadesinin alınmasına karar vermişti.