Mahir Ünal’dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Ünal, bedelli askerlikle ilgili "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok. O sayın Başbakan'ın kendi görüşü" dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında bedelli askerlikle ilgili hükümetin gündeminde bir çalışmanın olmadığını söyledi.

Hükümetten bedelli askerlik açıklaması!

Ünal, ''Dün Başbakanımıza bu konuda kişisel görüşünü sordu arkadaşlar. Başbakanımız da 'Bu konuda benim düşüncem müspet' dedi. Yani 'bizim gündemimizde bir düzenleme var bizim gündemimizde bir çalışma var' gibi bir ifade kullanmadı. Bizim gündemimizde böyle bir şey var mı? Bizim gündemimizde bedelli askerlikle ilgili düzenleme yok.'' ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam ortak yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu." dedi

Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım bedelli askerlik sorusunu 'Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir'' şeklinde cevapladı.