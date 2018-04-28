Prof. Dr. Lordoğlu’nun pasaportuna el konuldu

BİRGÜN/ OHAL KHK’siyle Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla pasaport alamadı. Lordoğlu Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bu konuda hakkında bir işlem yapılmadığına dair yazı almasına rağmen pasaportunu alamadı.

Lordoğlu, 22.09.2017 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliğine pasaport işlemleriyle ilgili yaptığı müracaat sırasında, görevli personelin kendisine pasaportunun üzerinde iptal kaydının bulunduğu, pasaportuna el konulacağını ve yeni bir pasaport müracaatının kabul edilmeyeceğini iletti. Karara itiraz eden Lordoğlu ret yanıtı aldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Onuncu İdare Dava Dairesi’nin yürütmenin durdurulması için ret kararı vermesine rağmen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararını verdi.

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu hakkında

1952 İstanbul doğumlu. Vefa lisesini ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme iktisadı Enstitüsü’nde, doktorasını İktisat Fakültesi’nde yaptı.

1978-1980 ve 1983 yıllarında Fransız Dış İşleri Bakanlığı burslusu olarak Paris’te staj ve inceleme yaptı. 1981’de Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesine Asistan olarak girdi.1991 yılında Marmara Üniversitesine geçti. 1994 yılında Profesör oldu. 2007-2008 ders yılında Toulouse Mirail üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2009-2010 öğretim yılı içinde Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde görevlendirildi. 2011’de Montpellier Paul Valery Üniversitesinde Misafir öğretim üyesi olarak bulundu.





2012 Aralık ayında Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 1 Eylül 2016’dan itibaren 672 sayılı KHK ile Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edildi.