FETÖ üyesi İnterpol tarafından iade edildi!

Sözcü- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün(TEM) FETÖ’nün uluslararası yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada, örgütün önemli isimlerinden Mustafa C.’nin Batum’da olduğunu belirledi. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemelerinin hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”tan yakalama kararı bulunan Mustafa C.’nin Batum’da örgüt adına faaliyet gösterdiği anlaşıldı.

Jandarma'da FETÖ operasyonu

TEM ekiplerince yapılan uluslar arası çalışmalar ve işbirliği ile 2017 yılında Bakü’de yakalanan Mustafa C., Azerbaycan’da tutuklandı. Yaklaşık 1 yıldır cezaevinde olan Mustafa C., İnterpol Şube Müdürlüğü kanalıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Azerbaycan İnterpol görevlileri tarafından Atatürk Havalimanına getirildi. Ceylan, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SEGBİS’le Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Mustafa Ceylan tutuklandı.