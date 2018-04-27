Fırıncılardan Canan Karatay’a: Ona ekmek yok

Ramazan pidesinin 275 gramının 2 liraya satılacağını duyuran Balcı, Prof. Dr. Canan Karatay’ın ekmek tüketilmemesi yönündeki açıklamalarına da değindi. “Son günlerde malum kişi tarafından ‘ekmek tüketilmemesi’ ifade edilmektedir. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır” diyen Balcı, insan sağlığı için erkeklerin günde 200-250 gram, kadınların 150-200 gram ekmek tüketmesi gerektiğini vurguladı.

‘ONA EKMEK YOK’

Balcı, “Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Buradan seslenmek istiyorum, fırıncı esnafından Karatay Hanım’a ekmek yok” şeklinde konuştu.