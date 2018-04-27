UĞUR AYDIN- DİNÇER AKBİR-DHA/ Olay, öğle saatlerinde, İzmit'in en işlek noktalarından Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. Banka şubesinin önündeki çöp kutusunun yanında, siyah valiz görenler, şüphelenerek, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı da bölgeye gelip, inceleme yaptıktan sonra valizi fünye ile patlatmaya karar verdi. Kontrollü patlatılan valizden ayakkabı ile kıyafetler çıktı. Çevrede toplananlar da bomba imha uzmanının çalışmalarını merakla izledi.
27 Nisan 2018 16:02
Şüpheli valiz panik yarattı!
İzmit'in işlek yerlerinden Fethiye Caddesi'ne bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.
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