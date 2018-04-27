Türkiye Alman Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütü YPG'nın Almanya'daki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı bildirmek için çağırdığı Erdmann, Ankara'da olmadığı için bakanlığa gidemedi. Bunun üzerine Almanya'nın Ankara'daki maslahatgüzarı bakanlığa gitti.

Der Spiegel'in haberine göre Ankara, iki buçuk yıldır büyükelçi olarak Türkiye'de bulunan Erdmann'ı görevi süresince tam 21 kez bakanlığa çağırarak nota vermiş oldu. Gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından sonra Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşanmıştı. Ancak Türkiye terör örgütü PKK ve yandaşı YPG'nin Almanya'daki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı her seviyede Alman makamlarına iletiyor.