27 Nisan 2018 13:44

İki şeker fabrikası daha bugün satılıyor

İki şeker fabrikası daha bugün satılıyor
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Alpullu, Muş ve Kastamonu şeker fabrikalarının nihai pazarlık görüşmelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
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ÖİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alpullu şeker fabrikasının nihai pazarlık görüşmesinin bugün saat 14.30, Muş şeker fabrikasının saat 15.00 ve Kastamonu şeker fabrikasının da saat 15.30'da gerçekleşeceği belirtildi.

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