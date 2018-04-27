ÖİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alpullu şeker fabrikasının nihai pazarlık görüşmesinin bugün saat 14.30, Muş şeker fabrikasının saat 15.00 ve Kastamonu şeker fabrikasının da saat 15.30'da gerçekleşeceği belirtildi.
27 Nisan 2018 13:44
İki şeker fabrikası daha bugün satılıyor
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Alpullu, Muş ve Kastamonu şeker fabrikalarının nihai pazarlık görüşmelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
Çok Okunanlar
-
Türkiye Alman Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
-
İki şeker fabrikası daha bugün satılıyor
-
Yasa dışı bahis operasyonu! 34 kişi tutuklandı!
-
Antalya'da korkutan deprem
-
Fırıncılardan Karatay'a yanıt
-
İstanbul'un göbeğinde yangın
-
Fatih Altaylı Demet Akalın’a sert çıktı!
-
'Türkleri adamdan saymıyorlar, saydıracağız'
-
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
-
Marmaris'te 5 ton çöp toplandı